Solo han trasncurrido 12 días desde que se estrenó la segunda entrega de Warrior Nun y los fans de la serie de Netflix ya están pidiendo una tercera temporada. Pese a la nula promoción de la plataforma de streaming -y los dos años y medio transcurridos desde que la serie vio la luz por primera vez-, el interés por las monjas guerreras crece más y más.

¿Warrior Nun tendrá tercera temporada en Netflix?

De momento Netflix no ha dado indicios de una tercera temporada. Sin embargo, esto no quiere decir que la serie creada por Simon Barry vaya a ser cancelada. Cabe recordar que la segunda temporada fue renovada un mes después del estreno de la primera.

Sin duda el miedo está latente, considerando que otras exitosas producciones como Resident Evil, First Kill y Destino: La Saga Winx han sido canceladas.

Mucho se habla sobre los criterios de Netflix para renovar o cancelar una serie, pero lo cierto es que esto no está realmente claro. Por lo tanto, no se puede asegurar si Warrior Nun será cancelada o renovada para una tercera temporada. Pero lo que sí se puede hacer es analizar cómo se ha comportada la serie desde el estreno hace unos días.

En la semana de su debut, la serie protagonizada por Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Olivia Delcán, Lorena Andrea y Sylvia De Fanti, se posicionó en el puesto 6 del Top 10 Global de Netflix con 26.220.000 de horas vistas, compitiendo con producciones como The Crown y Manifest.

Y esta segunda semana, del 14 al 20 de noviembre, Warrior Nun logró escalar al quinto puesto con 27.740.000 de horas vistas, solo después de The Crown, 1899, Manifest y Dead to Me.

Y como si esto fuera poco, la primera temporada de la serie también se posicionó en el Top 10 Global, en el puesto número 8 con 20.100.000 horas vistas.

La crítica de los periodistas y medios especializados condice con esos números. La temporada más reciente de la serie obtuvo un 100% por parte de los críticos y un 99% por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes. Esto es algo que no se ve muy seguido.

Probablemente habrá que esperar algunos días para conocer la decisión de Netflix, pero por mientras los fanáticos de Warrior Nun se toman las redes sociales para promocionar la nueva entrega.