¿Podría ser la 'Chirigüita'?: Seguidores de Verdades Ocultas teorizan sobre la identidad de Natalia

La teleserie más larga de la televisión, Verdades Ocultas, inicio hace pocos meses su nueva etapa, en donde saltó 25 años en el tiempo lo que significo la llegada de nuevo personajes quienes han llegado a revolucionar el pasaje Nueva Esperanza.

Los nuevos personajes como Martina, Gaspar, Olivia, además de las versiones adultas de Benjamín, Cristóbal y Julieta han entregado nuevas historias quien tiene a los seguidores teorizando que puede pasar con ellos.

Hace algunos días vimos la llegada de Natalia (Constanza Araya) esposa de Gaspar (Cristián Arriagada), quien en una simple conversación con Rocío/Ana encendió las alarmas de los seguidores, quienes creen que la enfermera es la "Chiriguita", la media hermana de Rocío.

"No sé por qué tú me recuerdas muchísimo a una antigua conocida mía", señaló Rocío a Natalia, quien luego pregunta: “¿Y era tan simpática como yo?, A lo que Rocío le respondió que: "Mmm la verdad es que no".

Otro pista que tienen los fans es que Natalia y su esposo son de Valdivia, que queda en la misma región en donde Mario y su hija se fueron a vivir.

Recordemos que la "Chirigüita" es hija de Mario (Mauricio Pesutic) el padre de Rocío y Gladys (Carmen Gloria Bresky), quien falleció en el parto. Luego de un tiempo decide irse a vivir a Paillaco, comuna de la región de Los Ríos, finalizando así su participación en la teleserie.