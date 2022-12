Hasta encontrate es la nueva teleserie del canal nacional Mega visión. La producción se estrenó en junio de este año 2022, y causó atención por parte de la audicencia, convirtiéndose en el programa favorito de la tarde. Protagonizada por Luz Valdivieso y Daniel Alcaíno, la historia ya con 6 meses de emisión, ha pasado por intensos momentos entre personajes, como también ha surgido la duda de cuándo terminaría este drama por televisión.

¿Cuándo termina la teleserie Hasta Encontrate en Mega visión?

Por el momento no hay una fecha oficial,sin embargo, Sigrid Alegría, en conversación con Página 7, señaló que el final está cerca .“No queda nada. Se viene pronto el final. Esta teleserie debiera terminar antes de navidad, para que entre la nueva que nos va a acompañar durante el verano y el primer semestre del próximo año”, concluyó.

¿Cuál es la sinopsis de Hasta encontrarte de Mega?

La teleserie habla sobre Catalina Cienfuegos, quién hace años sufrió un dolor tremendo: al parir a su hija, llamada Emilia, le comentan que falleció por causas naturales. Tras ese suceso traumático, junto a su esposo Daniel Alcaíno, sigue con su vida, transformandóse en una mujer éxitosa, hasta que se entera que su hija que creía muerta, en realidad está viva.

¿Qué sucedió en el último capítulo trasmitido de Hasta encontrarte?

(Contiene spoilers)

Las redes sociales han catalogado al capítulo trasmitido el pasado 30 de noviembre como un impactante episodio. Pues, en su capítulo 92, Cristóbal puso en práctica el mismo método que utilizó para atacar a Lozano para arremeter contra Piedad, quien estaba empeñada en alejarlo de Catalina y las niñas.

Por otra parte, Asunción (interpretada por Sigrid Alegría), sorprendió a Catalina al asegurarle que fue su propia madre la que orquestó quitarle a su bebé.

Sigrid Alegría revela detalles del final de Hasta encontrarte

En una reciente conversación con Mega, Sigrid Alegría dio algunas pistas de lo que veremos en el final de Hasta Encontrarte. La historia sigue corriendo con fuerza, sobre todo luego de que Muriel (Camila Acuña) supo de que es adoptada, por lo que tanto su madre adoptiva como Jaime (Francisco Ossa), Francisco (Alejandro Trejo) y Cristóbal (César Sepúlveda) intentarán todo lo posible para que no se entere de que Catalina (Valdivieso) y Lautaro (Alcaíno) son sus verdaderos padres.

“A ella (su personaje) le da miedo que su hija no la quiera por no ser perfecta. Porque le mintió, porque no es fértil y todo lo que sabemos. Tiene pánico a que ella la juzgue. Pero lo que la ha hecho cambiar y tener las ganas de contar, es que ella confía en que crio a una mujer muy noble, que tiene valores y que la va a entender. Llegó a ese camino cuando la vio que era una mujer, que tenía preguntas, inquietudes”, dijo la actriz.

Por ese mismo lado, Alegría, reveló que “se forman dos bandos, los que quieren defender la verdad y los que defienden la mentira”, ya que “ambos vienen con el escudo del amor, porque no la quieren perder, que esté bien, porque quieren lo mejor y la aman con locura (a Muriel)”.

¡Queda muy poco para que ya toda la verdad salga a luz!