Verdades Ocultas: Rocío se entera de quienes fueron los que la traicionaron: "Todos están mintiendo"

La teleserie más larga de la televisión chilena "Verdades Ocultas", sigue sorprendiendo a sus seguidores con nuevas historias, esta vez con una noticia que nadie esperaba: La traición de Diego a Rocío.

La ex abogada está de regreso a Chile tras 25 años, junto a la hija que tuvo con Leonardo, Martina. Y se reencontró con las personas que la expulsaron del país y la alejaron de su hijo Benjamín: Tomás y Agustina.

Tomás al enterarse de su regreso la encaró, sin embargo, con contaba con que Rocío, quien ahora se hace llamar Ana Merino, no es la misma de antes.

Como ella misma explicó, él y Agustina la culparon de todos los crímenes de Leonardo y además presentaron evidencia falsa, para asegurarse que nunca volvería al país. Pero eso no es todo, ambos además lograron solicitar una orden de captura internacional para Rocío, motivo por el cual debieron cambiarse el nombre para no ser atrapados.

Rocío decide buscar información y enterarse de quienes fueron los que participaron en su salida del país y en testificar falsamente contra ella. La ex parvularia no podía creer que a Tomás y Agustina, se les había sumado Ricardo, Samanta, Julieta y María Luisa para culparla de todos los crimines, pero lamentablemente para la madre de Benjamín había una traición que nunca esperó, la de su ex pareja Diego.

El abogado fue el que pidió la captura internacional de Rocío, culpándola de todo y levantando falso testimonio. "Todos están mintiendo, de cualquiera lo hubiera esperado, pero de tí Diego, me dijiste que me ibas a proteger seimpre, yo confiaba en tí, ¿por qué lo hiciste?" señalaba la madre de Martina quien no podía creer lo ocurrido.