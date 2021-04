Verdades Ocultas: Así fue la reacción de Agustina al enterarse del regreso de Rocío

Ocurrió lo que todos esperaban, finalmente se produjo el encuentro que todos esperaban: Tomás y Agustina se enteran del regreso de Rocío luego de 25 años separados.

Recordemos que en el salto temporal, la abogada fue expulsada del país por su ex pareja y su hermana Agustina, al enterarse de su asociación con Leonardo. Tras esto, ambos fuerzan a Rocío a abandonar su hijo Benjamín.

La ex parvularia se fue a vivir a Europa junto a Leonardo, en donde se cambiaron el nombre por Ana y Andrés, y tuvieron una hija. Pero ahora, Rocío está de regreso en Chile, lista para vengarse de quienes la traicionaron.

Mientras visitaba a Benjamín (que aún no sabe que es su madre), se encuentra con Tomás quien la reconoce inmediatamente. Rocío /Ana le explica que quiere estar cerca de su hijo, lo que Tomás niega inmediatamente, sin embargo, no contaba con que la ex abogada junto prueba durante todos estos años para poder vengarse de ellos.

Tomás, debido a esto, acepta las condiciones de Rocío y va a hablar con Agustina, que sufre una crisis de pánico al enterarse del regreso de su hermana.