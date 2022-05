Todo parece indicar que Canal 13 se encontraría trabajando en un nuevo proyecto televisivo que tendría relación con la popular teleserie Los 80 que se emitió entre el 2008 y el 2014.

De acuerdo a Culto de La Tercera, el canal de televisión concretaría el regreso de la ficción con el nombre de Los 90, pero pese a que la serie original logró ser todo un éxito en la televisión chilena, la nueva producción tendría bajas importantes en sus personajes.

Boris Quercia, el director de las primeras cinco temporadas, regresaría al mando de esta nueva producción, sin embargo, el guionista de la teleserie original Rodrigo Cuevas, no lo estaría disponible debido a que tiene un contrato vigente con Mega.

Los 90 | ¿Qué se sabe de la secuela de Los 80 y quiénes regresan?

Por el momento, se conoce que Daniel Muñoz no tiene intención de volver a interpretar a Juan Herrera, el padre de la familia conformada por Tamara Acosta (Ana), Loreto Aravena (Claudia), Tomás Verdejo (Martín), Lucas Bolvarán (Felix) y Anita.

En una reciente entrevista con The Clinic, el actor manifestó su desinterés por regresar a su personaje. “No son pocas las veces que se ha querido seguir con la serie, con Los 90 o Los Herrera o algo así, pero es algo que a mí me cuesta asumir que se haga. Hubo propuestas, pero yo nunca me enteré del detalle de ninguna ni me interesé mucho realmente”.

Otro de los personajes que no estaría presente, sería el de Exequiel Pacheco interpretado por Daniel Alcaíno, quien demandó a Canal 13 en 2020.

Aunque por el momento no se conocen mayores detalles de la trama, con este escenario, Los 90 podría estar enfocado en los personajes de Ana y Claudia.