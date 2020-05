Valentina Roth confirmó que no seguirá en "Bailando por un Sueño" para terminar sus estudios

El estelar de Canal 13, "Bailando por un Sueño", sigue perdiendo participantes para su próximo regreso a la TV y ahora se confirmó una nueva baja: Valentina Roth.

Luego de ser suspendido por las medidas sanitarias y la pandemia que afecta al país, el programa de baile volverá a las pantallas en las próximas semanas, claro que con diferentes cambios para cuidar a los participantes.

Aún así son varios los que no estarán en el regreso. A la salida de Leo Méndez Jr, quien está en Suecia y además está contagiado de Covid-19, Gala Caldirola está en Turquía y tampoco volvera al programa.

Aún sin confirmarse otras bajas y quiénes los reemplazarán, en las últimas horas Vale Roth anunció que tampoco seguirá en "Bailando por un Sueño", esto porque está decidida a terminar sus estudios y no quiere desconcentrarse.

En su Instagram, la exparticipante de programas juveniles se despidió de sus compañeros y de la producción, además de agradecer al Canal y a Martín Cárcamo, conductor y productor del espacio.

Sobre las razones, Valentina contó que está dedicada a terminar sus estudios y que es su gran prioridad, además de que cuenta con el apoyo de sus padres y novio:

No seguiré en el baile, ya que como saben estoy full estudio y es mi prioridad. Hoy en día mis viejos me están apañando a morir y Tomás también obvio. Más encima estoy atrasada en las pruebas, entré un mes y medio después y créanme que es demasiado difícil volver a estudiar, porque dejé los estudios a los 17 y no termine mi 4to medio. Me da 0 vergüenza contarlo nuevamente".