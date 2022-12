Si había un evento para tomarle el pulso a la música urbana chilena al cerrar el 2022, este era: el ULTRA SOLO EN CONCIERTO. Básicamente, un barómetro para medir el nivel de popularidad que está alcanzando el género con la participación de los artistas locales más populares del momento, representados por Pailita y Polimá Westcoast, bajo el estandarte de la canción más escuchada del año en Spotify.

Y si se quiere hablar de un público representativo, esta audiencias sí que se puede describir como transversal. Desde adultos que perrean desde principios de siglo, adolescentes que se subieron al carro mientras descubrían lo que era el mundo del carrete, y hasta niños que han crecido a la par con el fenómeno del momento.

Los protagonistas de la noche de este jueves contaron con su propia barra brava. Los telones que constataban la presencia de los fans club tanto del joven de Punta Arenas como el de ascendencia angoleña, daban cuenta del gran apoyo que han cultivado los artistas sobre todo en los últimos dos años.

Este fue un ritual de cierre para un auspicioso 2022 y con la arriesgada propuesta de lanzarse con un show en 360 grados, como representando simbólicamente el apoyo que han logrado al rodearse de sus más fieles seguidores.

¿Cómo fue el ULTRA SOLO EN CONCIERTO?

Cuando todos esperaban que explotara la base, esto comenzó con un grupo de violinistas que se dispuso repartido en los cuatro extremos del escenario instalado al centro del recinto del Parque O’Higgins, para hacer un pequeño extracto de la canción que le dio nombre al espectáculo, con ambos protagonistas de la noche recibiendo a la fanaticada.

Pero solo fue una tentación: entonces explotaron los bajos, llegó Na Na Na, con Pailita como amo absoluto de la tarima. Fuego, cuerpo de baile, la base a todo volumen y todo partió con los primeros éxitos de la velada: Noche Buena, Ponle y Después de las 12.

“Viva Chile, chuchetu*****”, gritó Carlos Javier Raín Pailacheo antes de bajarse del escenario. El relevo era para Polimá que se vino encima con Lacone, Te Quiero Ver y Esto No Es Una Canción de Amor.

“Qué rico se siente estar aquí todos reunidos. Muchas gracias a todos por venir a vernos, por compartir con nosotros, por amar nuestra música. Por sentirla, que eso es lo más importante”, comentó emocionado Westcoast.

Y recalcó: "por eso estamos reunidos aquí, por la música. Es nuestro factor en común". Eso antes de ofrecer Bon Voyage, Cu4tro y S.O.S., ésta última en compañía Bryatiago.

El trapero puertorriqueño fue sólo el primero de muchos invitados que marcaron la noche, tanto nacionales como internacionales.

Marcianeke y Pablo Chill-E aparecieron para hacer Pato Feo con Pailita, quien más tarde compartió Amor de Luto Remix con Shamanes Crew, y Phillie y Botella con Simón La Letra. Por su lado, Polimá hizo Baby Otaku con Pablito Pesadilla y también Me Voy contigo junto a Standly, además de Luis Mi con Young Cister.

“Siempre recuerdo cuando empecé. Siempre soñaba. Este mundo es para soñadores”, dijo en un momento Poli, entre tanta colaboración y repaso de canciones hasta de sus inicios, para minutos después recalcar: "No dejen de soñar, porque esta parte del mundo podemos ser grandes. No dejen que nadie les diga que no".

Adentrados en el espectáculo, la especial jornada no se trataba solamente de género urbano, también exploraron algo de música electrónica con una masiva respuesta del público saltando al son de las canciones, así como también algo de trap local, además coqueteos con el trip hop y tintes de una cumbia melosa.

El espectáculo también dio para anuncios. Pailita recordó que tendrá una gira veraniega a través de Chile, pero el golpe vino cuando contó que "esta Navidad, este 25 voy a soltar un EP de cinco canciones. El track 5 se llama Llámame Bebé, para que se la disfruten", recalcando que las asperezas con Cris MJ se limaron y la colaboración que también incluye a Young Cister verá definitivamente la luz.

Na Na Na Remix también estuvo presente y trajo consigo no sólo a Pailita sino que también a Pablo Chill-E y Jordan 23, a quienes se sumó Noriel, pasando a engrosar el lista de invitados internacionales.

Y a propósito de lo mismo, también apareció en el escenario De La Ghetto, ante la locura de los presentes. El hombre no sólo cantó parte de sus hits, sino que fue el maestro de ceremonias para entregarle discos de oro y platino por más de 300 millones de reproducciones de Ultra Solo, canción cuya versión Remix concluyó el espectáculo con Pailita y Polimá Westcoast incorporando al mismo estadounidense en la interpretación.

Fueron 3 horas y 20 minutos de baile, canto y coreografías varias. Pailita selló todo con la frase definitiva: "Fue un día increíble en mi vida, que nunca voy a olvidar".

¿Cuál fue el setlist de ULTRA SOLO EN CONCIERTO?