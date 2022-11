Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo del imparable Polimá Westcoast, el gélido estreno de Nicki Nicole, y la colaboració que Mike Towers se anotó con Daddy Yankee, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Polimá Westcoast, Quevedo, Mora - Lacone

Para Polimá Westcoast este nuevo trabajo "es una de las canciones más importantes de mi carrera por el amor que le hemos entregado también a este proyecto”, aseguró. Asímismo, se refirió a cómo se gestó el single: “fue muy difícil en términos de logística y tiempos, tuvimos que tomar un avión hasta las islas canarias y después a Ibiza para encontrarnos con Quevedo y Mora y juntos crear este increíble proyecto tan grande que nace en Madrid, bajo la influencia europea", afirmó el artista.

Nicki Nicole - Frío

"'Frío' representa una nueva etapa para mí", comparte Nicki. "Es una canción y un vídeo súper futurista, que muestra un lado diferente que quería que la gente escuchara desde hace tiempo. Aunque esta canción es muy veraniega, siempre hay algo del frío que me va a gustar".

Myke Towers con Daddy Yankee - ULALA

“ULALAfue una experiencia única porque es el primer tema mío en cual Daddy Yankee colabora y también mi primera vez trabajando con Play-n-Skillz. La intención era crear una canción global y nadie era mejor que el gran Daddy Yankee para lograrlo", explicó Myke Towers.

Carlitos Junior 24K feat. TuneChikidd y Marcianeke - Pinta Bacana

Uno de los pioneros del género urbano chilenos Carlitos Junior 24K, sigue lanzando éxitos. Recientemente estrenó su single Pinta Bacana, el que en un comienzo fue grabado solo con TuneChikidd, pero al que ahora se sumó Marcianeke, ya que éste escuchó la canción y quiso participar en ella. Los tres artistas escribieron su propia parte.

Dubaii Ft. Flor De Rap - Besitos

Dudaii comentó: `Esta canción trata sobre una chica que ya no va a seguir llorando por alguien y que por fin ya se le subió el ego y sabe lo mucho que vale. Le decimos “besitos, hasta luego” a esa persona que no nos supo valorar.

Simón La Letra - El del Error

"Hace tiempo estaba buscando un sonido fresco del reguetón colombiano. Alex hizo este beat que se nos pegó de inmediato, y cuando volví a Chile le comenté a mi equipo que esta es la canción que quería sacar", cuenta el cantante sobre un sencillo capaz de mantener la estampa local urbana pero entendible para el resto de Latinoamérica.

Ptazeta, L-Gante - Desacatá

Subiendo la temperatura, el video musical de “Desacatá” sigue la línea de la canción en donde los artistas encienden con su música una fiesta casera. Dirigido por Fede Cabred, en los visuales se ve una fiesta en donde la locura y el ‘desacato’ estuvieron presentes en todo momento al punto de recibir la visita de la policía.

Antónima - Princesa

"Qué más hermoso y significativo que hacerlo junto a muchas mujeres en una fecha tan importante para nosotras! Habla de sentirse una ‘Princesa’, dotando la palabra de un significado más profundo que la princesa figurativa o de Disney, está más cercano al concepto de 'Diva', 'musa', 'diosa', 'maravillosa', con el fin de que nadie te apague y aprendas a amarte y a sentirte Bichota, como dijo Karol G, incluso si eres hombre o si no te identificas con ningún género. Todas las personas tenemos una princesa interior", apunta la artista urbana.

Cris MJ y Tiago PSK - Fiera

Cris MJ presentó su disco Welcome to my World, placa que incluye la colaboración con Tiago PSK, Fiera. Sobre su trabajo, el cantante resaltó que "espero que se puedan identificar con lo que canto, porque en el disco hay harto para bailar, para disfrutar y para lograr la paz mental".