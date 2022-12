Los Premios Musa le dieron tal golpe al mundo de la música urbana chilena que el conflicto posterior que se generó, porque se reconocieron a unos y no a otros, sigue teniendo ramificaciones como la que acaba de confirmar Pailita: un distanciamiento y la cancelación de la colaboración que iba a lanzar con Cris MJ.

Hace unos días el hombre tras el hitazo Una noche en Medellín supuestamente se molestó por los reconocimientos que le llegaron a Pailita y Polimá Westcoast durante la premiación de la semana pasada.

Incomodidad a la que se sumaron otras figuras como AK4:20 y Bayron Fire, además otros artistas urbanos que lanzaron una colección de duras palabras a sus compañeros y a la premiación.

¿Por qué Pailita cancelo la colaboración con Cris MJ?

Esta semana en un video en vivo por Instagram, Pailita muy serio y al borde de la tristeza se refirió a lo que iba a ser Llámame Bebé, colaboración anunciada que lanzaría junto a Cris Mj y Young Cister.

"Al parecer no va a salir, yo creo que ya deberían saberlo. No creo que salga. Me da pena también porque es un hermoso proyecto", lamentó Pailita.

Entonces, explicó que "uno se da el tiempo de hacer, y por peleas cul.. súper estúpidas, al final cada uno sabe. Imagínense que por unos premios po. A veces pienso que ojalá no me hubiesen llamado, ningún brillo estar peleando".

Pero más allá de todo conflicto, Pailita este jueves estará de fiesta celebrando un año redondo junto al mismísimo Polimá Westcoast, en el Ultra Solo Fest que se realizará en el Movistar Arena. Eso para después largarse a cumplir con una gira veraniega por el país que tiene más que entusiasmados a sus fanáticos.