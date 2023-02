Impactante primer vistazo fue el que presentó hoy HBO Max sobre Love & Death, la nueva serie del streaming y que tiene a Elizabeth Olsen, Scarlett Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel, como la protagonista.

Además se anunció la fecha de estreno de la producción, qué será una serie limitada de la misma plataforma que trajo este 2023 el gran éxito de The Last of Us con Pedro Pascal.

¿Cuándo se estrena Love and Death?

La serie de Elizabeth Olsen se estrenará el próximo 27 de abril del presente año, tanto en HBO como en la plataforma HBO Max.

Revisa el tráiler de Love and Death:

¿De qué se trata Love & Death?

Olsen tendrá un papel bastante diferente a los que tiene acostumbrados a sus fans, aunque no del todo si consideramos su último rol en Doctor Strange 2.

La actriz personificará a Candy Montgomery, una mujer que fue acusada de asesinar a una vecina en la década de 1980 en Texas.

La historia quedó como una de las más icónicas en Estados Unidos si a crímenes se refiere, ya que esta mujer mató a sangre fría a una amiga de la iglesia, lo que terminó además con Montgomery libre de todo.

Esta producción abordará la historia de esta mujer en siete capítulos, con la dirección de uno de los creadores de Big Little Lies, otra de las series éxito de HBO Max, David E. Kelley.

Como es costumbre, las producciones de HBO son protagonistas cada año en las ediciones de premiso y este papel para Elizabeth Olsen bien podría significar nominaciones, considerando la calidad de la actriz pero que no ha tenido mucho protagonismo en las ceremonias de premios tras su rol de Wanda Maximoff en Marvel Studios.

Además de Olsen, la serie cuenta con las actuaciones de Jesse Plemons (Power of the Dog, Breaking Bad), Kristen Ritter (Jessica Jones) y Lily Rabe (American Horror Story).