El adiós de la Bruja Escarlata en Dr. Strange In The Multiverse of Madness dejó a muchos con un sabor agrio en la boca. El personaje de Elizabeth Olsen se sacrificó al final de la película, aunque realmente para enmendar sus errores.

Sin embargo, recientes declaraciones de Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, darían a entender que Wanda Maximoff podría regresar al UCM, tal y como lo vienen pidiendo los fanáticos.

Maximoff apareció por primera vez en la escena post-créditos de Capitán América y el Soldado de Invierno, y su debut oficial fue en Avengers: Era de Ultrón. Desde ese entonces el cariño por el personaje ha crecido exponencialmente, sobre todo después del estreno de su propia serie, WandaVision.

Su supuesta muerte en la segunda película de Dr. Strange fue para muchos poco creíble, considerando que el personaje de Olsen estaba en el punto más alto de su popularidad, pese a ser considerada por muchos una villana. Por ello, los rumores sobre su regreso crecen cada día.



¿La Bruja Escarlata regresará al UCM?

En una entrevista con Variety, Feige remarcó que no está seguro de haber visto a Wanda bajo los escombros al final de Dr. Strange In The Multiverse of Madness. "Vi una torre que bajaba y un pequeño destello rojo. No sé lo que significa", afirmó.

Al ser consultado por mas detalles, el jefe de Marvel respondió vagamente, pero reconoció que “hay mucho más que esperar” y recordó que "todavía no se han tocado muchas de las líneas argumentales principales (de Wanda) de los cómics".

Feige dijo que trabajaría con Elizabeth por 100 años si fuese posible y concluyó asegurando que “todo es posible en el multiverso”.

Por su parte, Olsen ha dicho a los medios que no cree que ninguno de estos personajes se haya ido realmente. Además, reconoció que le encantaría ver a la Bruja Escarlata en algún tipo de redención. De todas formas, insiste en que no sabe nada al respecto. “Realmente no conozco mi futuro. No hay nada acordado", agregó.