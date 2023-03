HBO quiere mantener su éxito tras House of the Dragon, The Last of Us y el final de Succesion y ya prepara una nueva serie para abril. Esta vez será Elizabeth Olsen (Wandavision, Doctor Strange 2) la protagonista de "Love & Death"; miniserie de la plataforma y que estrenó su tráiler oficial.

Luego de publicar un teaser hace algunas semanas, ahora salió el adelanto final de la producción que además de Olsen, tendrá a Jesse Plemons (Breaking Bad), Krysten Ritter (Jessica Jones) y Lily Rabe (American Horror Story).

Revisa el tráiler de Amor y Muerte de HBO:

¿Cuándo se estrena?

Amor y Muerte se estrenará en HBO y HBO Max el próximo 27 de abril, donde llega rápidamente con los tres primeros capítulos, mientras que cada semana llegará uno nuevo hasta completar los 6 episodios que tiene la producción.

¿De qué se trata Amor y Muerte?

La sinopsis explica sobre la serie que "relata la verdadera historia de dos parejas devotas, Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore, que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas, pero cuya tranquilidad se ve perturbada por una aventura extramatrimonial que desencadena un acto violento con un hacha".

El caso de Candy Montgomery es conocido luego de que esta mujer en 1980 fuera acusada de matar a una vecina, temática que se abordará en la serie con la ya impresionante actuación de Olsen.

La actriz que encarna a Scarlett Witch en Marvel Studios ha tenido actuaciones de gran calibre en el último tiempo, pero el contexto de ser producciones de superhéroes la ha tenido lejos de las ceremonias y los premios.

Con este rol bien podría ser un salto en la carrera de Olsen quien ya es muy popular por su personaje de Wanda, pero no ha tenido otras películas o series tan populares.