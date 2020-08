Trafikante de Almas adelanta Combate Freestyle, nuevo torneo de Space

Space estrena Combate Freestyle, este miércoles 5 de agosto desde las 18:00 horas en el canal de YouTube de SPACE. Combate Freestyle es el escenario donde los mejores exponentes de esta especialidad se baten a duelo y apelan a su creatividad, repentización y agilidad para crear rimas, en una competencia en formato Seven to Punch. Trafikante de Almas será el host del certamen y en entrevista con RedGol dio detalles del novedoso evento.

El rapero opinó sobre su rol como host virtual y aseguró que “me estoy asegurando que mi internet no falle en ningún momento, porque creo que eso va a ser fatal, pero definitivamente tienes que estar muy atento y no puedes perder ningún segundo. Esto lo veo más que nada como si fuera un programa de televisión, fue como me lo platiqué yo, como si yo estuviera entrevistando, pero la parte de las entrevistas son batallas y teniendo mis momentos para estar tratando de guiarlos u organizar".

Trafikante además dio un adelanto de la importancia de los fanáticos en el certamen: “algo que me gustó mucho que hicieron en Space que el 5 lo que vamos a estar haciendo es que en vivo vamos a tener el hashtag #CombateFreestyle para que la gente también esté en contacto, porque esa parte va a faltar, el público, que le inyecta mucha adrenalina a los mismos participantes, entonces esa parte la vamos a compensar con # y vamos a estar teniendo unas dinámicas que van estar muy padres. Hicieron unas barritas alrededor de la pantalla conforme vayan los que estén viendo y en lo que más estén comentando se va ir llenado esa barrita, entonces van a tener como si fuera un tipo de súper poder, me remonta mucho como si fuera un videojuego”.

Cabe recordar que los protagonistas de esta inédita batalla serán Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC. Cada uno de ellos pondrá a prueba su talento y creatividad. Junto a ellos estará Trafikante de Almas, rapero mexicano con más de 20.000 seguidores en redes sociales, quien oficiará como host; en tanto que el beats estará a cargo de Ese O. El jurado lo componen Ezko, Sipo y K-Road, todos ellos con carreras y conocimientos suficientes para analizar y catalogar el desempeño de los participantes.