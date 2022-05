La segunda parte de la exitosa película de los 80s acaba de llegar a los cines de todo el mundo, sin embargo, dos importantes miembros del reparto original no son parte de la secuela. Revisa los detalles a continuación.

Top Gun: Maverick | ¿Por qué Meg Ryan y Kelly McGillis no están en la nueva película de Tom Cruise?

Top Gun: Maverick, la secuela de la exitosa película de 1986 finalmente llegó a la gran pantalla para sorpresa de todos los fans de la cinta original. Sin embargo, la producción protagonizada por Tom Cruise tiene dos grandes ausencias que llamaron la atención de los seguidores.

Meg Ryan, quien interpretó a Carole Bradshaw, la esposa del mejor amigo de Pete "Maverick" Mitchell, Goose, y Kelly McGillis, quien interpretó a Charlie, el interés amoroso del personaje de Tom Cruise en la primera cinta, en donde la icónica canción "Take my Breath Away" interpretada por Berlin, formó parte del soundtrack que retrata el amor entre la pareja.

El final de la primera película tiene a la pareja sellando su relación con un romántico beso, luego de que Charlie confiesa que se queda en Top Gun.

El hijo de Goose y Carole, Rooster (Miles Teller), aparece en la cinta, sin embargo, su madre solo está presente a través de un flashback.

McGillis por su parte no aparece en la historia, por lo que Pete tiene un nuevo interés amoroso interpretado por Jennifer Connelly.

Penny Benjamin fue nombrada en la película original como la hija de un almirante con pasado en Maverick, pero no se le ve en pantalla.

En la nueva cinta, Pete "Maverick" Mitchell de Tom Cruise regresa para entrenar a los jóvenes graduados de Top Gun, incluido el difunto hijo de su mejor amigo Goose, Rooster (Miles Teller), para una misión especial.

¿Por qué Meg Ryan y Kellis McKellis no están en Top Gun: Maverick?

El director Joseph Kosinski le explicó a Insider los motivos por los que McGillis y Ryan no son parte de la secuela.

“Esas no eran historias que estábamos lanzando. No quería que cada línea de la historia mirara siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos”, dijo Kosinski.

“Penny Benjamin, un personaje que hemos escuchado mencionar pero nunca antes visto, fue una oportunidad increíble para traer el personaje de Jennifer Connelly a esta película”.

