Tom Holland el interprete de la película más mencionada en el último año, Spider-Man: No Way Home para el Universo Cinematográfico de Marvel. Tiene en mente varios proyectos, actualmente se capacita para protagonizar Uncharted. Sin embargo, la querida celebridad de Sony Pictures reveló que tuvo una idea para la próxima película de James Bond y que, lamentablemente, fue rechazada.

En los últimos 10 años el responsable de dar vida al espía fue el actor Daniel Craig. Quien reinicia su trama año tras año, generando la oportunidad soñadora a las nuevas generaciones de interpretarlo.

Por otro lado Holland mencionó en reiteradas ocasiones su deseo de interpretar al Agente 007.

La productora e hija del encargado de la serie cinematográfica, comentó en más de una ocasión que su principal objetivo era centrarse 100% en la historia, encontrándose la posibilidad de conocer un nuevo rosto como James Bond.

Siendo Henry Cavill uno de los candidatos más fuertes y desde su juventud espera obtener este papel. Sin embargo, la joven promesa de Spiderman tiene su visión clara.

En diálogo con TotalFilm explicó: “Tuve una reunión con Sony Pictures después del rodaje de Spider-Man: Far From Home para proponer esta idea que se me ocurrió sobre un Bond joven. Era la historia de origen”. Rápidamente, remarcó: “Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño y no creo que los herederos de Bond estuvieran particularmente interesados”. Y aunque fue rechazado como espía, sí fue el puntapié inicial para desarrollar otra historia.