Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno) presentó una nueva aventura del Dios del Trueno creada por Taika Waititi, en la que una pieza fundamental es el retorno de Jane Foster para convertirse en Mighty Thor. Pero antes de convertirse en la Poderosa figura, el personaje interpretado por Natalie Portman recomienda dos películas claves para entender el funcionamiento de los hoyos negros en el espacio. Aquí te contamos cuáles son esas películas y dónde puedes verlas.

Ahora, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Qué películas menciona Jane Foster para explicar los hoyos negros?

Antes de encontrarse con Mjolnir y convertirse en Mighty Thor, Jane Foster confirma que padece cáncer en su etapa 4, por lo que ahora debe estar constantemente asistiendo a quimioterapias para combatir la enfermedad.

Es en medio de uno de estos tratamientos que Jane se topa con otro paciente que justo está leyendo el libro que ella publicó sobre los estudios que ha realizado sobre el espacio en su calidad de astrofísica y astrónoma. De hecho, le hace saber que ella es la autora, tomando por sorpresa al lector.

Al mismo tiempo, le consulta cómo va el trabajo de entender las teorías expuestas en la obra literaria, ante lo que su interlocutor le especifica que "es difícil".

Entonces, dado que se trata de un lector joven y para facilitarle el aprendizaje, Jane recurre a la cultura pop para explicarle el funcionamiento de los hoyos negros, dándole como ejemplo dos películas que, para frustración de la doctora, tampoco ha visto.

Esas dos obras cinematográficas son Event Horizon (1997), de Paul W.S. Anderson, e Interstellar (2014), de Christopher Nolan.

Thor: Love & Thunder | ¿Dónde ver las películas recomendadas por Jane Foster?

Event Horizon - Disponible en Prime Video, Movistar Play y Apple TV (previo pago)

En el año 2047, la nave de rescate Lewis and Clark es enviada a investigar la misteriosa reaparición en la órbita de Neptuno de una nave experimental, la Event Horizon, desaparecida años antes con toda su tripulación. En el año 2040, Event Horizon fue lanzada al espacio para explorar los confines del universo, pero desapareció sin dejar rastro. Mientras la misión de rescate intenta averiguar cuál ha sido el destino de los desaparecidos, a bordo de la nave tienen lugar extraños sucesos.

Interstellar - Disponible en HBO Max y Apple TV (previo pago)

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper (Matthew McConaughey) y la científica Amelia (Anne Hathaway) emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.