Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno, para Latinoamérica) tendrá su estreno esta semana en Chile y Latinoamérica, ofreciendo un nuevo vistazo al Dios del Trueno bajo la mirada del director Taika Waititi. Y siendo una de las principales novedades, el retorno de Jane Foster a la primera línea de Marvel no es menor, tras alejarse por un largo tiempo luego de poner fin fuera de pantalla a su relación con el personaje titular. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el Thor de Natalie Portman y el Thor de Chris Hemsworth?

Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Natalie Portman estuvo en la conferencia con el elenco y los responsables de Thor: Love & Thunder, momento en el que habló de retomar a Jane Foster casi una década después desde su última aparición en el MCU.

"Siento que tener esta oportunidad, en primer lugar con una forma tan increíble de explorar una superheroína, que cuando podría ser bastante vulnerable y débil, encuentra su fortaleza precisamente en eso, y es más como un ser humano con el que podría relacionarme personalmente", confesó la actriz.

"Y también me entregó un renovado respeto por lo que Chris ha estado haciendo durante más de una década, o lo que Tessa ha estado haciendo; porque veo que implica tanto trabajo del que no me di cuenta cuando era sólo 'la chica' en la primera".

"Al no ver todo lo que sucedió detrás de esa escena que ahora, cuando entré en toda la coreografía, el entrenamiento y todo, me quedé como ¡wow! Este trabajo es el triple de lo que estaba haciendo en ese entonces", resaltó Natalie.

Por otro lado, Natalie Portman sí respondió la pregunta sobre las diferencias entre Thor y SU Mighty Thor, planteando que "no son completamente diferentes, pero creo que obviamente él está muy seguro y tiene experiencia en ser un superhéroe, y ella solo está tratando de resolverlo".

"Ella es nueva en eso. Y también sigue volviendo a la forma humana, por lo que siempre existe el peligro de que podría ser su último momento para experimentar eso. No sé, eso podría ser..."

"Eso podría ser un gran spoiler, lo siento...", añadió conteniendo sus palabras antes de decir algo peor.