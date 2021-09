The Walking Dead 11 | ¿Dónde puedo ver online el nuevo capítulo de esta semana?

La última temporada de The Walking Dead (TWD) promete muchas emociones, repartidas entre tres ciclos de episodios (cada uno compuesto de ocho capítulos). La icónica serie post apocalíptica de AMC tendrá un cierre definitivo hacia finales de 2022; ahora bien, el universo de TWD todavía tiene producciones por realizar.

Además de los spin-off que muestran distintas historias alrededor del grupo principal en este mundo lleno de zombis, Andrew Lincoln (Rick Grimes) confirmó una trilogía de películas en torno al ex líder de nuestro conjunto de protagonistas.

El personaje principal abandonó la serie en la temporada 9, en un giro bastante importante de sucesos, pues su ausencia se ha hecho sentir desde entonces. Puedes revisar más detalles sobre lo que se sabe acerca de las películas de Andrew Lincoln (Rick Grimes) haciendo click aquí.



¿Cómo puedo ver el nuevo episodio de The Walking Dead?



Los últimos capítulos de la serie están disponibles en Star Plus, nueva plataforma de streaming que reemplaza a FOX. Puedes ver cómo contratar el servicio haciendo click aquí.

De igual forma, hay mucho más contenido para disfrutar: Los Simpsons, Deadpool, This is Us, JoJo Rabbit, Bohemian Rhapsody y un catálogo nutrido que puedes revisar por completo aquí.