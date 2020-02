"Bad Decisions", otra nueva canción de The Strokes

"The New Abnormal" se llama el nuevo disco de The Strokes y desde hace unos días ya están liberando el material musical que incluirá.

La primera muestra fue "At the Door" y ahora este lunes acaban de liberar el video clip oficial para "Bad Decisions".

Este sexto disco debutará el 10 de abril y marcará también el retorno de The Strokes a la escena musical internacional en grande, incluyendo un show en la próxima versión de Lollapalooza Chile, nada menos que como cabeza de cartel.

Revisa el nuevo clip de Julian Casablancas y compañía, a continuación: