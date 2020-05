Robert Rodriguez y Peyton Reed dirigirán capítulos de "The Mandalorian"

"The Mandalorian" acaparó la atención de los fanáticos durante el "Star Wars Day" (Día de Star Wars), después de que, a modo de cierre del festejo, Disney anunció que dos reconocidos directores se sumarán para dirigir capítulos de la serie: Robert Rodriguez y Peyton Reed.

El primero en hacer el anuncio fue Peyton Reed, quien compartió una imagen en su cuenta de Twitter para confirmar la noticia.

Reed es conocido porque recientemente se encargó de dirigir las dos entregas de "Ant-Man" para Marvel y además tiene otros créditos en su filmografía como "Bring it On" con Kirsten Dunst y "Yes Man" con Jim Carrey.

Posteriormente, fue Robert Rodriguez quien hizo lo propio pero por medio de su Instagram, donde hizo una publicación en la que aparecía con "The Child", el personaje de "The Mandalorian" que se hizo conocido entre los fanáticos como "Baby Yoda".

"Estoy realmente honrado de decir que ahora tengo el raro privilegio de dirigir a la mayor estrella en el universo", escribió Rodriguez en su publicación.

Rodriguez no necesita mucha presentación. El hombre tiene credenciales como "Desperado" con Antonio Banderas, "From Dusk Till Dawn" con George Clooney y Quentin Tarantino, y más recientemente la adaptación del manga "Alita: Battle Angel".

"The Mandalorian" tiene en desarrollo su segunda temporada, pero también se encuentra en preproducción su tercer ciclo. Además, de estos anuncios, durante el "Star Wars Day" se confirmó que Taika Waititi se hará cargo de una nueva película para la franquicia.