Taika Waititi dirigirá una nueva película de "Star Wars"

Taika Waititi, el cineasta tras la alabada "Jojo Rabbit" y responsable de encabezar "Thor: Love and Thunder", se hará cargo de la dirección de una nueva película de "Star Wars", que contará una historia que escribirá junto a la guionista de "1917", Krysty Wilson-Cairns.

Según Variety, el anuncio llega para confirmar los rumores que habían surgido en enero pasado, cuando se reveló que ya estaba desarrollando el proyecto en torno a la franquicia.

El director no puede estar en un mejor momento. Tras cosechar el éxito con "Thor Ragnarok", concretó el estreno de "Jojo Rabbit", película gracias a la que recibió un Oscar por Mejor Guión Adaptado. Pero además, el neozelandés no es ajeno al universo de "Star Wars", que también fue el responsable de dirigir uno de los episodios de la popular serie "The Mandalorian".

Taika Waititi celebró con Oscar en mano en febrero pasado.

Ahora que Waititi accedio a comandar una película de "Star Wars" su agenda se ve aún más copada, ya que también tiene bajo su responsabilidad la creación de la tercera entrega para "Thor", para la que tiene reclutado obviamente a Chris Hemsworth y además concretará el retorno de Natalie Portman al Universo Cinematográfico de Marvel, con su personaje de Jane Foster.

Aún no hay fecha para el debut de la película de "Star Wars" bajo la dirección de Taika Waititi y este proyecto es aparte de las entregas vinculadas a la saga que Disney tiene programadas para estrenar en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026.