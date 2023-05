¿Y Chile cuándo? The First Slam Dunk confirma estreno en Estados Unidos y Canadá

The First Slam Dunk trajo de vuelta a la pantalla a los personajes del exitoso anime de los 90’s, la película se estrenó el pasado 2 de diciembre en Corea del Sur y un día después en Japón y durante su estreno se posicionó en primer lugar en la taquilla, superando a “Avatar: The Way of Water”.

La película cuenta una nueva historia de Shohoku, personaje principal del manga de Takehiko Inoue.

Se confirma estreno en Estados Unidos

Más de tres meses han pasado desde su estrenó en Japón y Toei Animation, el estudio a cargo de la película, ya anunció que la película llegará a los cines de Norteamérica este año.

Según la información compartida en sus redes sociales, The First Slam Dunk llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá en la temporada de verano, que en esos países es desde el mes de junio hasta septiembre.

Sin duda el estreno de la cinta en Estados Unidos amplía la posibilidad de que prontamente se informe de un estreno de la película en los cines de Sudamérica y México durante este año.

Mientras esperamos el anunció de nuevas fechas de estreno para la cinta de Slam Dunk puedes revisar el tráiler de la película a continuación:

Sin final en la pantalla

El manga de Slam Dunk de Takehiko Inoue comenzó a publicarse en la Revista Weekly Shonen Jump en el 1990, siendo publicado hasta 1996, año en el que tuvo su esperado final.

La adaptación al anime llegó solo unos años después en 1993 y se extendió hasta 1996, si bien la serie alcanzó a tener 101 capítulos, no tuvo su final en la pantalla ya que solo adapto la historia del manga hasta el tomo 22, de un total de 31.

Por el momento se desconoce si es que la nueva película continuará la historia del anime o si será una historia aparte de la ya presentada con anterioridad.