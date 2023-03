¿Tiene fecha de estreno en Chile? The First Slam Dunk sigue rompiendo récords de taquilla

Slam Dunk, la exitosa producción de los años 90, volvió a la pantalla el 2022 con una nueva historia protagonizada por el equipo de Shohoku y Hanamichi Sakuragi titulada "The First Slam Dunk", la cual ha logrado importantes logros en Corea del Sur, país en donde se estrenó en primera instancia.

Según reporta KOBIS, encargados de las cifras de taquilla en Corea del Sur, la producción superó a Your Name, convirtiéndose en la película animada con mayor recaudación de la historia en Corea del Sur.

Pero eso no es todo, en Japón a tan solo dos meses de su estreno ya lídero la taquilla llegando al primer lugar superando a Avatar: The Way of Water

¿Cuándo se estrena en Chile The First Slam Dunk?

La cinta producida por Toei Animation se estrenó en Japón el pasado 2 de diciembre, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más exitosos del año, manteniéndose en los primeros lugares de recaudación durante todo el tiempo que lleva en cartelera.

Sin embargo, en Chile aún no tiene fecha de estreno, por lo que los fans deberán seguir esperando un poco más para poder disfrutar de la esperada cinta en los cines nacionales.

¿Cuál es la trama de la película?

La cinta llegó a Japón hace algunas semanas, sin embargo, la trama se ha mantenido en completo hermetismo, por lo que solo quienes han disfrutado de la producción saben la trama de la producción que dura 124 minutos.

¿De qué trata la serie Slam Dunk?

La serie, basada en el manga del mismo nombre, llegó a la pantalla por primera vez el año 1993, con una historia de romance, competencia y superación, protagonizada por un joven ingenuo e inmaduro llamado Hanamichi Sakuragi, quien está enamorado profundamente de su compañera de clase Haruko Akagi, la hermana menor del capitán del equipo de basketball de la preparatoria Shohuku.

Para conquistar a su amada, Hanamichi decide ingresar al equipo de basquetbol, sin embargo, sus planes se derrumban ya que la joven está enamorada de Kaede Rukawa, una de las estrellas del equipo.

Hanamichi es muy egocéntrico, a pesar de que en un comienzo es pésimo con el balón, pero poco a poco comienza a mejorar, hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes de la preparatoria.