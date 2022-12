The First Slam Dunk estrena nuevo tráiler y revela a los titulares del esperado partido

Tan solo queda un día para el estreno de la película de The First Slam Dunk en Japón y desde Toei Animation, anunciaron un nuevo teaser del filme, en el cual presenta a los cinco titulares de Shohoku. Pues si no sabías nada de esta noticia o no has visto las imágenes reveladas de la cinta, debes seguir leyendo esta nota.

¿Cuál es el nuevo adelanto de The First Slam Dunk?

Conoce el reciente avance de la película aquí.

La película se estrena el 3 de diciembre en Japón.

Quienes lo integran son: Ryota Miyagi, Hisashi Mitsui, Kaede Rukawa, Hanimichi Sakuragi. Este nuevo teaser nos muestra al profesor Anzai para luego mostrar a los cinco titulares del equipo y un poco de cada uno de estos.

¿Cuál es la sinopsis de The First Slam Dunk?

La sinopsis oficial señala lo siguiente.

“Hanamichi Sakuragi, infame por su temperamento, estatura enorme y cabello color rojo fuego, se inscribe en la Preparatoria Shohoku con la esperanza de finalmente conseguir una novia y terminar con su mala racha de cincuenta rechazos. Sin embargo, su notoriedad lo precede, lo que hace que la mayoría de los estudiantes lo eviten. Poco después, luego de ciertos eventos, Hanamichi se queda con dos ideas inquebrantables: ‘Odio el baloncesto’ y ‘Necesito desesperadamente una novia’”.

“Un día, una chica llamada Haruko Akagi se le acerca sin conocimiento sobre su temperamento y le pregunta si le gusta el baloncesto. Hanamichi inmediatamente queda enamorado de ella, soltando una ferviente afirmación. Así, ambos acuden al gimnasio, en donde ella le pide que haga un slam dunk (una clavada), pero Hanamichi se sobrepasa y se golpea contra la pizarra. Sin embargo, sus capacidades físicas sobrehumanas le han abierto nuevas puertas en su vida”.

¿Cuál es el reparto de The First Slam Dunk?

El elenco es el siguiente.