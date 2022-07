Sakuragi, Rukawa, Akagi, Mitsui y Miyagui están de vuelta con todo, porque este jueves se presentó el primer adelanto de lo que será The First Slam Dunk, la película inspirada por el animé de los personajes creados por Takehiko Inoue.

Si bien hace unos días se anunció que la película llegará el próximo 3 de diciembre de 2022 a los cines de Japón, estaba pendiente la revelación de un adelanto.

Eso se concretó ahora y todo apunta a que la película seguirá los pasos de Dragon Ball Super: Super Hero y su animación será nada menos que en CGI, o jugará al menos con gráficas 3D.

Son menos de 20 segundos el primer vistazo que pudieron tener los fanáticos del animé, donde se ven a los protagonistas de la historia, aunque sin duda lo que más ha llamado la atención fue el estilo de animación.

The First Slam Dunk es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre dos estudios de animación: Toei Animation y DandeLion Animation (Pingu in the City).

La serie animé de Slam Dunk se emitió originalmente entre 1993 y 1996, aunque no adaptó todos los arcos conocidos del manga, dejando fuera particularmente el llamado "Torneo Nacional". Al menos ahora se saldará una deuda pendiente con los fanáticos que al día de hoy siguen fieles al clásico japonés.