Hace algunos días se confirmó la fecha de estreno de la película titulada "The First Slam Dunk".

Slam Dunk tiene cada vez más definido los detalles de su nueva película. Hace algún tiempo, se conocía que Takehiko Inoue, creador del manga, era parte de la producción. Ahora, se reveló el día y el mes que se estrenará en cines.

Si bien, todavíano se conocen mayores detalles de la trama, se supo que el animé no pudo concluir tras quedar pendiente el duelo entre los protagonistas y el difícil rival que es Sannoh.

Pese a no se sabe si contará una historia nueva o continuará con los últimos sucesos donde se vio al equipo de basketball de Shohoku, la cinta ya tiene nombre.

De acuerdo a las últimas publicaciones de la cuenta oficial de la película en Twitter, la producción, que contará con el regreso de los basquetbolistas Sakuragi, Rukawa, Akagi, Mitsui y Miyagui, se llamará The First Slam Dunk.

Además de Inoue, la cinta contará con Yasuyuki Ebara, quien participó en Shingeki no Kyojin y Naruto Shippuden, como diseñador de personajes y director de animación.

¿Cuándo se estrena la película de Slam Dunk y qué día debuta el tráiler?

Según lo informado por la cuenta oficial, The First Slam Dunk se estrenará el próximo 3 de diciembre de 2022 en los cines de Japón. Eso no es todo porque también se informó que este jueves 7 de julio se dará a conocer el primer tráiler.