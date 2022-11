¡Ya anunció su fecha de estreno! The First Slam Dunk lanza su primer tráiler

Slam Dunk fue emitida en los años 1993 y 1996, la serie marcó a una generación fanáticos del animé y que de seguro se encuentran muy felices por esta noticia sobre su nueva película que estará en manos deTakehiko Inoue. La cinta promete revivir su clásico serial con un trailer que te dejará con ganas de jugar basketball.

Revisa el Tráiler official de First Slam Dunk

¿Cuáles son los personajes clásicos que volveremos a ver en First Slam Dunk?

La historia de la película nos situará de nuevo con el equipo Shohoku. Sus personajes habituales como Akagi, Mitsui, Miyagi, Rukawa y Hanamichi Sakuragi estarán de regreso pero de una forma distinta a la original, debido a que tendrán nuevas voces asignadas.El mangaka Takehiko Inoue será el encargado del guión de la cinta y, como comentó en su blog, se encuentra con mucha motivación para dar vida a la serie clásica de los 90: "Esta película es un nuevo Slam Dunk con una nueva perspectiva. Trabajé en la película con la esperanza de que tendrá una nueva vida".

¿Cuando se estrena First Slam Dunk?

El largometraje The First Slam Dunk podrá ser visualizado en todo el mundo el día sabado 3 de diciembre en Japón. Por el momento no se ha confirmado ninguna fecha de estreno en Estados Unidos ni Europa.

Durante el último tiempo, se han creado nuevos proyectos cinematográficos sobre series de animé como One Piece Film Red y Dragon Ball Super: Super Hero. Con este ritmo, es probable que acabemos teniendo Slam Dunk en nuestro territorio (puede que a través de Selecta Visión o de la mano de Crunchyroll).

Por otro lado, si les interesa ver el manga, puede ser un momento oportuno para descubrir este clásico emitido por la television. Está compuesto por 31 volúmenes y de seguro te llevaran a la nostalgia de finales de siglo 20.