¡Atención fanáticos de Slam Dunk! Tendremos el anime en una película.

Slam Dunk trata sobre la vida de Hanamichi Sakuragi, un pandillero que se convierte en un gran jugador de baloncesto, sólo para tratar de ligar con una chica de su escuela.

La historia creada en 1993 por Takehiko Inoue, nos cuenta la historia de Hanamichi, quien es un chico de 15 años que causa muchos problemas a todas las personas quienes le rodean, por pertenecer a varias pandillas o sectas que lo inducen a cometer actos poco honorables. Nunca fue aficionado a los deportes, pero desde que conoció a una chica bastante diestra en baloncesto, comenzó a demostrar interés, sólo con la intención de estar cerca de ella. El anime presenta historias de amor atrapantes, como Love Hina, con sus protagonistas Keitaro y Naru.

Es importante saber que nuestro protagonista de Slam Dunk ha sido rechazado muchas veces por las chicas, convirtiéndolo en un adolescente conflictivo y desorganizado con su propia vida.

Al ingresar al Insituto de Shonoku, recuerda su último fracaso amoroso, cuando su exnovia lo dejó por un jugador de baloncesto. Haramichi es un chico alto y de buen cuerpo, por las pocas veces en que se animó a hacer deportes. En el colegio conoce a Haruko, una jugadora de baloncesto profesional, de quien se enamora a primera vista.

Tras ser un éxito en el anime, muy pronto tendremos su propia película, la cual ya nos reveló su primer póster de publicidad.

¿Cuándo se estrena la película de Slam Dunk?

La película The First Slam Dunk se estrenará el 3 de diciembre de 2023 en Japón, pero esto no es todo también se revelarán más novedades sobre este proyecto el próximo 4 de noviembre de 2022.