El anime Slam Dunk fue estrenado el 1993 y actualmente en Japón se encuentran mirando en cines la película “The First Slam Dunk” la que en el país se impuso sobre “Avatar: El Camino del Agua”, es por esto que en Chile se realizará una maratón de anime del equipo de basketball.

Es importante mencionar que The First Slam Dunk se estrenó en Japón el 2 de diciembre y cuenta una nueva parte de la historia de Hanamichi Sakuragi y el equipo de basketball Shohoku, producida por Toei Animation la cinta aún no cuenta con fecha de estreno en Chile.

¿En qué canal y hasta qué hora es la maratón?

La maratón comenzó el sábado 7 de enero a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 00:30 horas del 9 de enero en el canal Sempai TV, canal 100% de anime, que se encuentra disponible en el canal 758 HD y 64 SD de VTR y en Zapping en el 107 HD.

Serán 30 horas de maratón, un poco más de un día, en dónde se emitirán los primeros 52 capítulos de la serie Slam Dunk y además se transmitirán los 5 episodios faltantes que terminan el partido pendiente entre los protagonistas y la selección de Kainan.

¿Qué otros animes puedo ver?

Además de la maratón de Slam Dunk en el canal de Senpai TV se pueden ver animes desde los más recientes a los clásicos como “Doraemon”, “Detective Conan” y “Fullmetal Alchemist” entre otros.