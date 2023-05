La nueva miniserie protagonizada por Tom Holland es "The Crowded Room" y nos acaba de presentar su primer tráiler.

Tom Holland es conocido principalmente por su papel de Peter Parker/Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel, con un futuro para nada claro en el UCM el actor continúa con diversos proyectos para cine y televisión.

Uno de ellos es la miniserie “The Crowded Room” en la que compartirá pantalla con Amanda Seyfried y que acaba de estrenar su primer tráiler oficial este miércoles.

Primer tráiler revelado

“The Crowded Room” presentó su primer tráiler oficial este 10 de mayo, este tráiler nos muestra por primera vez a Tom Holland en el papel de Danny Sullivan, quién se nos presenta como un chico común, pero que en algún momento muestra una actitud más agresiva.

Asimismo también podemos ver a Amanda Seyfried como Rya Goodwin, quién será la encargada de desentrañar los pensamientos de Danny, luego de que este sea llevado preso debido a un crimen del que no sabemos mucho.

La serie de género policial, género en el que no vemos mucho a Holland, se estrenará en Apple TV+ el próximo 9 de junio y contará con 10 episodios que se estrenarán semanalmente desde su estreno en el sitio de streaming.

La serie “The Crowded Room” está inspirada en el libro “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes que fue publicada en el 1981, la historia basada en hechos reales nos cuenta que Milligan fue la primera persona absuelta de un delito debido a un trastorno de identidad disociativo.

La serie contará en su reparto con Tom Holland y Amanda Seyfried en los protagónicos a los que se suman Emmy Rossum, Emma Laird, Henry Eikenberry Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Laila Robins, Jason Isaacs y Zachary Golinger, entre otros.