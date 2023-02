El Spider-Man de Tom Holland tuvo su última aparición en Spider-Man: No Way Home que se estrenó en 2021 y trajo de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire a sus papeles de Peter Parker, además de los icónicos villanos de las respectivas cintas de cada uno.

Ahora, luego de casi tres años del estreno de la cinta tenemos detalles sobre una cuarta entrega que trae de vuelta a Tom Holland.

Kevin Feige da detalles de Spider-Man 4

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, cuándo se le preguntó sobre una cuarta entrega del hombre araña detalló que está estaría en sus primeras etapas de producción.

“Todo lo que diré es que tenemos historia. Tenemos grandes ideas para eso, y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora”, explicó.

Hay que recordar que Spider-Man 4 tomará una versión mucho más madura del Peter Parker interpretado por Tom Holland y es que luego de los sucesos ocurridos en No Way Home, todos olvidaron quién es realmente Spider-Man y además su tía May ya no está con él.

Por lo tanto esta nueva entrega de la historia de Peter Parker deberá tomar todos estos hilos que quedaron sueltos después del estreno de la última cinta.

Con el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania y además ya está presentada la Fase 6, por lo tanto todavía falta tiempo para que sepamos algo más sobre la cuarta película de la franquicia.