El martes recién pasado se conocieron a los nominados a los premios más importantes de la televisión. Sin embargo, una conocida serie no fue considerada. Conoce los detalles a continuación.

The Boys | ¿Por qué la serie de Prime Video no fue nominada a los Premios Emmy 2022?

The Boys culminó reciénteme su espectacular tercera temporada la cual mostró la llegada de nuevos personajes y nuevos conflictos en el grupo de especiales super humanos. Por lo mismo, son muchos los seguidores de la ficción que se sorprendieron al saber que la serie de Prime Video no fue nominada a la nueva edición de los Premios Emmy.

Ni la serie ni sus actores fueron considerados para la ceremonia más importante de la televisión a diferencia de la versión anterior en donde obtuvieron la nominación como Mejor Serie Dramática. Pero hay una importante razón tras ello.

La tercera temporada llegó a la pantalla el pasado 3 de junio y culminó su transmisión el 8 de julio. En este nuevo ciclo regresaron los personajes principales de la historia además de la llegada de un nuevo ser superpoderoso que revolucionó la historia y fue pieza fundamental de una importante batalla.

Soldier Boy, personaje de Jensen Ackles, fue uno de los nuevos rivales de Homelander (Antony Starr). A pesar de que inicialmente el personaje mostró algunas cualidades redimibles, el capítulo final demostró todo lo contrario.

El cierre de temporada también marcó la salida de uno de los personajes más importantes de la historia y que ha estado en la ficción desde su estreno.

¿Por qué The Boys no fue nominada para los Emmy 2022?

A pesar de los altos niveles de audiencia y la recepción positiva de la crítica, The Boys no logró ser nominada a los premios Emmy debido a que no era elegible.

Esto porque los servicios de streaming tenían una fecha específica para estrenar los programas que querían que la Academia de la Televisión considerara para los premios de este año.

Esa fecha era desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Como la temporada de The Boys llegó a la plataforma el 3 de junio, tres días después de la fecha límite, no pudo presentarse este año.

Igualmente, si la serie hubiese sido estrenada dentro de esa fecha, la producción tendría que haber entregado todos los episodios de la temporada a los miembros de la Academia.

Sin embargo, puede ser considerada para la edición 2023, al igual que Westworld, Obi Wan Kenobi y el volumen 2 de Stranger Things, populares series que no lograron nominación este año.

Revisa el tráiler de la tercera temporada de The Boys a continuación.