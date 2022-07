The Boys | ¿Por qué Jensen Ackles deja la serie en la tercera temporada de la serie de Prime Video?

The Boys, la exitosa serie de Prime Video, acaba de emitir el capítulo final de su tercera temporada, el cual mostró una electrizante batalla entre los protagonistas la cual dejó consecuencias en la historia de cara a la cuarta entrega.

Soldier Boy, personaje de Jensen Ackles, se unió a la historia durante la nueva temporada, como uno de los nuevos rivales de Homelander. A pesar de que inicialmente el personaje mostró algunas cualidades redimibles, el capítulo final demostró todo lo contrario.

Durante la gran batalla contra Homelander (Antony Starr), Queen Maeve (Dominique McElligott), Soldier Boy (Jensen Ackles) y Butcher (Karl Urban), unen fuerzas para derrotar al líder de Los Siete.

Sin embargo, Soldier Boy decidió atacar a Ryan sin remordimiento, lo que hace que Maeve y Butcher se den cuenta de lo peligroso que realmente es.

Tras esto, el principal objetivo deja de ser Homelander y unen fuerzas para detener a Soldier Boy, quien está cerca de hacerlos explotar a todos, situación de la que se da cuenta Maeve, quien salta de la torre de Vought con él para evitar que mate a todos.

A pesar de que los medios reportaron la muerte de la reina, el personaje de McElligott salió con vida y se encuentra con su novia Elena en un lugar donde Homelander no podrá encontrarla. Culminando así su participación en la serie por el momento.





¿Por qué Jensen Ackles no estará en la cuarta temporada de The Boys?

Al final de la batalla entre los superhumanos, Soldier Boy fue colocado en una cámara criogénica donde ya no será una amenaza para nadie. Por lo mismo, muchos se preguntan si el personaje de Jensen Ackles estará presente en la nueva temporada.

Eric Kripke, El showrunner de la serie, en conversación con TVLine se refirió al futuro del personaje. “Probablemente no aparecerá en el corto plazo. Pero hay una razón muy específica por la que no lo matamos”, dice Kripke.

“La serie no va a terminar sin que Soldier Boy vuelva a aparecer. Para que la historia vaya donde necesitamos que vaya, a veces hay que poner a los personajes en el banquillo durante un minuto. Pero el hecho de que estén en el banquillo no significa que no volverán al juego", expresó.