La estrella de Supernatural, Jensen Ackles, está próximo a regresar a la pantalla con un nuevo desafío, y es que el conocido actor es parte de la tercera temporada de The Boys en donde interpreta a Soldier Boy.

La divertida serie de Prime Video regresa el próximo 3 de junio con su nueva entrega, en donde Ackles tiene el papel en personaje similar al Avenger de Marvel, Capitán América. Lo que es una gran coincidencia considerando que durante años se comentó en distintas redes sociales que el protagonista de Supernatural quiso ser parte del MCU audicionando para el papel que finalmente obtuvo Chris Evans.

En una entrevista con EW, el actor respondió a los rumores revelando que fue lo qué realmente ocurrió.

¿Jensen Ackles pudo haber sido el Capitán América?

El actor reveló que a pesar de que estuvo la posibilidad de entrar en la contienda por el personaje, finalmente no pasó nada. "¿Hice una audición para el Capitán América? No, no lo hice. No lo sé necesariamente, ¿fue algo así como una audición? Siento que simplemente se reunieron con gente en eso".

Señaló que en realidad nunca hubo conversaciones con él frente al tema, sin embargo, de haberse presentado no hubiese podido aceptar.

"De todos modos, no estaba disponible. Por lo tanto, no creo que se ajustaran a mi horario. No parece un tipo de propiedad que haría eso", continúa.

"Me hubiera encantado haber estado involucrado en eso porque Chris [Evans] y yo solíamos enfrentarnos durante bastante tiempo en muchas cosas diferentes en el pasado. Pero, desafortunadamente, no lo hice. pelear con él en eso".