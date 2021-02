Super Bowl LV 2021 | ¿The Weeknd podrá superar el último show de Shakira, J-Lo, Bad Bunny y J Balvin?

Este domingo desde las 20:30 horas de Chile cientos de fanáticos del fútbol americano se pondrán frente al televisor para presenciar la gran final de la NFL entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs.

Sin embargo, lo que mayor atención que tendrá esta gran final es el esperado show de medio tiempo, que este año estará a cargo del exitoso cantante canadiense The Weeknd, donde pese a los rumores de que podría salir con Ariana Grande y Daft Punk, él mismo interprete de "In Your Eyes" aseguró que saldrá solo y su show se basará en contar una historia.

Dado esto, surge la interrogante: ¿El show The Weeknd podrá superar el último show de Shakira, J-Lo, Bad Bunny y J Balvin que se realizó el año pasado?.

En el último Super Bowl, realizado en Miami y a estadio lleno, los cantantes urbanos juntos a las divas se llevaron todas las miradas por las gran presentación que hicieron sobre el escenario puesto en medio del Hard Rock Stadium, donde maravillaron a más de 103 millones de espectadores en todo el mundo.

Sin haber sido confirmado anteriormente, Bad Bunny apareció sorpresivamente con un llamativo atuendo plateado entonando ''Chambea'' y ''Callaita'', mientras que J Balvin se lució cantando "Qué Calor" mientras de fondo se escuchaba "Big Booty" de Jennifer López.

De hecho, la presentación de JLo y Shakira fue calificado como “demasiado sexual”, junto a un cuerpo de baile que no paró de sorprender y dejando en lo más alto el show del medio tiempo e inscribiéndolo dentro de las historia como uno de los mejores, y que tuvo como primera vez a los latinos protagonizándolo.

Pero no hay que restarle méritos a The Weeknd, ya que el canadiense puede sorprender de gran manera esta noche. Recordemos que el año pasado lanzó su último álbum: "After Hours", donde sorprendió a todos con canciones como "In Your Eyes", "Save Your Tears" y el exitoso, pero también pegajoso, “Blinding Lights”.

¿Cuándo y dónde ver en vivo por TV y streaming?



El evento se realizará desde el Raymond James Stadium a las 20:30 hora de Chile a través de ESPN por televisión, mientras que por streaming podrás ver la previa, el show de medio tiempo y la ceremonia de premiación en NFL Games Pass.

Además, podrás verlo en vivo online a través del sitio web ESPN Play.