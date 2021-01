Comparan a The Weeknd con "Calamardo" guapo por inquietante foto compartida en Instagram

The Weeknd es uno de los músicos que se ganó al mundo en 2020, con hits como "Blinding Lights", pero también dio pie para polémicas con su furia contra la organización del los Grammy al no otorgarle nominaciones para la próxima premiación.

Aún así, su fanaticada es fiel y sigue cada uno de los pasos del músico. Es por eso que se vio absolutamente sorprendida cuando el cantante compartió una inquietante foto en Instagram, que lo mostraba con un look absolutamente renovado.

Se trata de una imagen en la que el cantante aparece con las facciones evidentemente exageradas, sobre todo en sus pómulos y mandíbula, además de labios mucho más gruesos, la nariz chueca y unas ineludibles ojeras.

De inmediato comenzaron las especulaciones en torno a su nueva cara, sobre todo porque en fotos previas había dejado ver su rostro con vendajes manchados de sangre, como si se hubiese sometido a una cirugía estética. Muchos de los comentarios se refirieron al parecido del cantante con la versión "hermosa" del personaje de la serie animada "Bob Esponja", "Calamardo".

Pero los fanáticos pueden respirar tranquilos, todo se trata de un recurso estético para potenciar el contenido de su más reciente disco y particularmente el video de la canción "Save Your Tears for Another Day", donde aparece cantando con este perturbador rostro y queda aún más en evidencia su intencion de cuestionar la exageración de las modificaciones corporales que actualmente se hacen las celebridades, al punto de invisibilizar su rostro original.

El sorprendente look que compartió The Weeknd en su Instagram y que lo llevó a ser comparado con el personaje de la serie animada "Bob Esponja", "Calamardo" guapo.

The Weeknd a medio camino entre la crítica y el espectáculo, sumó así otra polémica más al historial de su exitosa carrera musical.

Si aún no has visto el video de "Save Your Tears for Another Day", puedes revisarlo a continuación: