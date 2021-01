JLO y Lady Gaga encabezan el show musical en la inauguración presidencial de Joe Biden

Joe Biden y Kamala Harris comenzaron su historia a cargo de Estados Unidos, donde él se convirtió en el presidente de más edad en la historia de los Estados Unidos con 78 años y ella es la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer negra y la primera asiático-estadounidense en ocupar un cargo.

Es por eso que diversos artistas y celebridades quisieron estar presentes en la ceremonia de cambio de mando, que se lleva a cabo en el lugar donde, hace solo dos semanas, manifestantes violentos de derecha que apoyaban a Donald Trump irrumpieron en el edificio en un intento de insurrección.

Donald Trump no asistió a la inauguración de Biden rompiendo con tradiciones de décadas

Teniendo en cuenta los disturbios recientes, la ceremonia de inauguración y la preparación de la misma estarán sujetas a un mayor nivel de seguridad y vigilancia, según los medios estadounidenses.

Por lo tanto, la inauguración de este año puede verse ligeramente diferente, sin formalidades que involucren al presidente saliente, aunque los ex presidentes Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton están presentes.

Entre quienes participaron en el show musical, esta la ganadora del Grammy Lady Gaga quien cantó el himno nacional.

Lady Gaga interpreta el himno nacional estadounidense pic.twitter.com/WwVXUy1U9u — El HuffPost (@ElHuffPost) January 20, 2021

Y Jennifer Lopez en representación de toda la comunidad latina cantó las canciones This Land Is Your Land" y "America, The Beautiful

#EnDirecto | Jennifer López interpreta "This Land Is Your Land" y "America, The Beautiful" en la inauguración de Joe Biden pic.twitter.com/4QfJvWFO1a — Europa Press (@europapress) January 20, 2021