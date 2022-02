Las leyendas del rap están a solo horas de presentarse en el espectáculo de medio tiempo delSuper Bowl 2022, en donde grandes exponentes del género se subirán al escenario del SoFi Stadium y animarán la final de la NFL entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengal

Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre actuarán este domingo 13 de febrero frente a cientos de miles de personas que disfrutarán de lo mejor de su repertorio.

Aún no se sabe cual es el setlist de la presentación, sin embargo, se espera que sean las canciones más populares de cada artista

Cada uno de los artistas que pisarán el escenario en esta nueva versión del Super Bowl cosechan una larga lista de éxitos, por lo cual debido al tiempo que tendrán para presentarse deberán reducir su discografía a solo algunos hits.

El espectáculo de medio tiempo durará entre 13 y 15 minutos, al ser cinco estrellas la que compartirá el escenario su repertorio será limitado.





¿Qué canciones interpretarán en el Halftime del Super Bowl?



Dr. Dre ft. Snoop Dogg - "Still DRE"

Se espera que este éxito de 1999 esté presente en el escenario del Super Bowl debido a que es una colaboración entre dos de las estrellas que participarán en el evento.

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - "Nuthin' but a 'G' Thang".

Otra colaboración en dos de las leyendas del rap se espera que se escuche en el SoFI Stadium, el éxito de 1992 es parte del álbum de Dr Dre "The Chronic", considerada uno de los mejores hits de rap.

Snoop Dogg - "Gin & Juice"

El tema de 1993 es uno de las canciones más exitosas de Snoop Dogg, parte de su álbum DoggyStyle.

Dr. Dre ft. Eminem - "Forgot About Dre"

La canción del álbum "Chronic 2001" es otra colaboración entre artistas que estarán en el Super Bowl y es otro de los temas más famosos de los raperos.

Eminem - "Without Me"

Una de las canciones favoritas de los fans de "Slim Shady", también es uno de sus éxitos comerciales más grandes. La canción fue nominada al Premio Grammy por grabación del año y también por mejor actuación masculina de rap en solitario en 2003.

Eminem - "Rap God"

Otra canción que podría estar en el evento ya que aparece en el tráiler de promoción del evento de medio tiempo. El tema podría ser parte de un medley de canciones del artistas.

Mary J. Blige - "Family Affair"

Mary J. Blige es la única artista de R&B presente en el evento, la estrella de la música sin duda entonará su famoso hit número 1 "Family Affair", tal como ella confirmó hace algunos días en una entrevista con Elle.

Kendrick Lamar - "Humble"

Su éxito de 2017, "Humble", ha aparecido en gran parte de las promociones del medio tiempo del Super Bowl, por lo cual se espera que la canción sea parte del evento.

Kendrick Lamar ft. Mary J. Blige - "Now or Never"

Now or Never" es una pista adicional del álbum debut de Kendrick Lamar en donde MJB colaboró, por lo que igual podría estar presente en el evento.