El show del medio tiempo, visto en el mundo entero, le deja beneficios al cantante apenas horas después de presentarse en el Super Bowl. Mínimo es que sean tendencia en Estados Unidos, ya que, tan solo el año pasado según el canal CBS, se registró la marca de 96.4 millones de espectadores solamente en el país del norte.

Por cierto, la versión 55° del Super Tazón (la del 2021) ha sido la menos vista desde 2007. Y aún así rompió el récord por ser el partido más visto vía streaming. Anterior a esto, el 2019, con Shakira y JLo, tuvieron un rating de 104.1 millones de televidentes. El número más alto de rating lo registró el show de Katy Perry en 2015: 118.5 millones de personas.

Es ante este tremendo número de espectadores que los artistas deben presentarse, no teniendo siempre una oportunidad de este calibre para poder promocionar su música y demostrar su talento. Y así lo saben ellos.

Por ejemplo, hay quienes han rechazado la invitación porque conocen lo que significa cantar en el show del medio tiempo o por razones políticas. Con solo una falla te haces viral, sino pregúntenle a Janet Jackson y su incidente del vestuario en 2004, o a Adam Levine, de Maroon 5, y su polémica por sacarse la polera en medio del recital en 2019.

Rihanna y Cardi B rechazaron participar debido a la controversia de la NFL con el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, quien protestó en medio del himno nacional contra los casos de brutalidad policial y asesinatos de policías blancos de ciudadanos negros.

¿Cuánto dinero ganan por presentarse durante los 15 minutos?

Aquí es donde todos se sorprenden cuando saben esto, y es que suena raro si no lo hacen por caridad: los artistas no reciben ningún dólar por cantar en el escenario del Super Bowl, algo que siempre ha sido así.

Sin embargo, la NFL, la producción del departamento de Entretenimiento y Programación de TV, el canal que transmite, Pepsi y Roc Nation, la empresa de Jay-Z, son quienes corren con absolutamente todos los gastos que implique el show. El artista no debe escatimar en recursos.

¿Entonces, en qué se benefician los artistas?

Esa es la pregunta al saber que quienes se presentan en el show del medio tiempo no reciben dinero por parte de quienes los contratan. Sin embargo, no es como que ellos lo hagan por amor al arte y no les interesan las ganancias. Realizar su performance ante los más de 90 millones de telespectadores les deja ganancias cuantiosas horas después de presentarse.

Sus ventas de discos y singles digitales aumentan monstruosamente una vez que salen del escenario. Tal fue el caso de quienes se presentaron en 2019, Jennifer Lopez y Shakira, las que acumularon un crecimiento de 900%. O The Weeknd, quien a los dos días de cantar registró un 365% solo en Estados Unidos. O Lady Gaga en 2017 que vio sus ventas y streams en un 1000%.

Es por esto que tanto la NFL como los artistas salen ganando. La liga nacional porque tienen a quien les cautive la atención de los millones tras la pantalla y vean los comerciales durante el descanso, y los cantantes que se hacen virales si o si después de presentarse.