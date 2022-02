El espectáculo del descanso durante el Super Bowl, la final de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), genera tanto o más repercusión que el resultado del partido. Los artistas que actúan durante los 15 minutos del medio tiempo normalmente perciben un aumento gigante en sus ventas.

Tales fueron los casos de los cantantes del 2020 y 2021, sin ir más lejos. Hace dos años, el espectáculo estuvo a cargo de las latinas Shakira y Jennifer Lopez. Además, aparecieron J Balvin, Bad Bunny y Demi Lovato cantó el himno estadounidense. A la semana de haberse presentado, juntas acumulaban un aumento de ventas de casi 900%. Los demás artistas también vieron sus frutos en la subida del número de reproducciones.

El año pasado fue la oportunidad de The Weeknd. Si bien ya había logrado un éxito de ventas con su single Blinding Lights y su álbum After Hours, presentarse en el Super Tazón le dio un alza de 385% solamente en Estados Unidos y solo 48 horas después de aparecer en el escenario.

Sin embargo, quienes actúan en este espacio no perciben un solo centavo de parte de la NFL. Y siempre ha sido así. A pesar de esto, la producción es la que corre con todos los gastos que conlleva el show. Desde quienes arman y desarman el escenario hasta la utilería que se usa.

¿Quiénes le han dicho que no al show del medio tiempo y por qué?

Pocos han sido los artistas que prefirieron rechazar la invitación a participar del espectáculo y gozar de sus beneficios post concierto. A continuación algunos que se han negado:

Rihanna:

La cantante rechazó la invitación a causa de la polémica que generó el actuar del mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, durante el 2017. El deportista se arrodilló y negó a ponerse de pie mientras sonaba el himno nacional estadounidense en forma de protesta frente a la brutalidad y represión policial hacia los ciudadanos afroamericanos.

Como respuesta, obtuvo el apoyo de diversos personajes influyentes del mundo del deporte y artístico, además de ser vetado completamente de la liga norteamericana por “faltar el respeto al himno patrio”, donde no ha sido contratado desde 2017.

Rihanna fue una de las que le brindó su apoyo a Kaepernick, ratificándolo en 2019 cuando rehusó participar en el show del medio tiempo y más tarde explicó a la revista Vogue: “No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia de mi actuación? No mi gente. No puedo ser una vendida. Hay cosas en la organización con las que discrepo y no estaba dispuesta a colaborar con esas personas.”

Cardi B

La rapera también rechazó ese mismo año por la misma razón que Rihanna. La cantante de WAP se negó a participar junto a Maroon 5 y Travis Scott diciendo: “tengo que sacrificar un montón de dinero por actuar. Pero hay un hombre que sacrificó su trabajo por nosotros, así que tenemos que estar con él.”

Y se salvó. La presentación de Maroon 5 en el espectáculo del medio tiempo es una de las más recordadas por los memes que salieron.

Jay-Z

El empresario y rapero confesó al diario estadounidense, The New York Times, haber rechazado la invitación de la NFL a participar del espectáculo en 2010 debido a que se sintió ofendido por cómo se lo dijeron. Le pidieron que se presentara pero tenía que traer a Kanye West y a Rihanna para cantar su éxito Run This Town. Se lo tomó como si le dijeran que solo no podía cautivar a todos los espectadores.

Adele

La británica puede haber sido uno de los rechazos más controversiales, ya que la NFL terminó sacando un comunicado donde negaban haberle hecho una invitación formal a Adele. Todo esto después de que la cantante haya dicho en medio de un concierto en Los Angeles en 2017: “Primero que todo, no actuaré en el Super Bowl. Ese show no es sobre música. Y yo, realmente no puedo bailar o algo así. Fueron muy amables, me pidieron y yo dije que no.”

A pesar del aumento de ventas que perciben los cantantes apenas terminan sus 15 minutos de concierto, hay varios artistas que la piensan dos veces antes de presentarse frente a los millones de espectadores.