Entre el viernes 10 de diciembre a las doce de la noche y el domingo 12 a las 11:59 horas, todas las personas que se suscriban en el siguiente link a la plataforma de streaming Star Plus, podrán disfrutar, sin cargo y sin limitaciones por este tiempo, de todos los contenidos disponibles en el servicio.

En concreto, las personas podrán ver los eventos deportivos de ESPN en vivo, películas, series, sagas, clásicos, comedias y producciones originales, completamente gratis.

Eso si, una vez finalizado este periodo, es decir, el lunes 13 de diciembre, se cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido y no hayan optado por la cancelación anticipada.

¿Qué películas y series se podrán ver?

Las personas que opten por Star+ Pase Libre, podrán disfrutar de la exitosa película de Ryan Reynolds, 'Free Guy'; los episodios de 'Chucky: la serie'; la segunda temporada de 'Love, Victor', 'Duncanville' y 'Solar Opposites'. Pero eso no es todo, porque además los usuarios podrán disfrutar de todas las temporadas de 'This Is Us', 'The Walking Dead', 'Grey's Anatomy' y 'Los Simpson'.

Para quienes deseen ver algo más particular, se podrá ver la nueva serie de comedia 'Nasdrovia', que sigue la historia de dos abogados que deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa que se convierte en el favorito de la mafia rusa.

También, podrán disfrutar de la comedia animada 'Marvel M.O.D.O.K', los nuevos episodios de 'Dopesick' y 'Man in the Arena: Tom Brady', entre muchos otros contenidos.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

El servicio de streaming tiene una suscripción de $8.500 pesos mensuales. Mientras que el plan anual de $84.900. Además, existe un "Combo+" que incluye a Disney+ que tiene un costo de $10.500 pesos al mes.