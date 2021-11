La respuesta de Andrew Garfield que ilusiona a los fans de Spider-Man No Way Home

La expectación es absoluta a casi un mes del estreno de Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios y Sony. Y uno de los rumores que aún no se han confirmado es si estará la "trinidad" de Hombre Araña por primera vez juntos en el cine.

Con la llegada del Multiverso y de villanos de películas pasadas como Doctor Octopus de Alfred Molina, Green Goblin de Willem Dafeo y Elektro de Jamie Foxx; las informaciones filtradas de que Tobey Maguire, de la trilogía original, y Andrew Garfield de Amazing Spider-Man, también tendrían algún tipo de participación en el filme de John Watts.

Si bien actores como Tom Holland han descartado que suceda esto (el actor ha tenido mucho cuidado con no filtrar informaciones como en el pasado); por primera vez un protagonista no descartó que esto pueda pasar.

La situación sucedió en la premier de la película "Tick, Tick ... ¡Boom!", de Netflix y que protagoniza Andrew Garfield. En medio de los saludos y firma de autógrafos a los fans, el actor fue abordado por un fanático que le dijo "Deseo que estés en la nueva película de Spider-Man".

A diferencia de otras veces en que Andrew ha descartado de plano que saldrá en No Way Home, esta vez estuvo mucho más relajado y aportando a la ilusión de los fans, diciendo "ya veremos".

Pero esta no fue la única vez que el protagonista de The Amazing Spider-Man se refiere a la película, ya que en entrevista con el medio Extra, se refirió a sus deseos de poder ver cuanto antes Spider-Man: No Way Home:

"Realmente amo lo que todo el equipo ha hecho con el personaje. Me encanta lo que ha hecho Jon Watts, lo que ha hecho Tom, lo que han hecho Amy Pascal y Kevin Feige con esta encarnación del personaje, le han dado tanta alma y tanta diversión y alegría y que es muy fiel al personaje. Voy a decir esto: estoy muy emocionado de ver lo que han hecho con su tercera entrega", exlicó Andrew Garfield.

Atención, a continuación posibles spoilers de Spider-Man No Way Home:

Estos días también hubo filtraciones con una foto que incluía justamente a los tres Spider-Man (Holland, Maguire y Garfield), aunque no se ha podido demostrar si son reales o no estas imágenes. Además, en otra foto filtrada se pudo ver a Peter Parker de Holland, la Tía May (Marisa Tomei), Happy Hogan (Jon Favreau) y otra tremenda novedad que hasta ahora no se sabía.

En esta segunda imagen y acompañando a los actores en una mesa, está Matt Murdock, personaje que le da vida a Daredevil en la serie de Netflix y que aquí también aparece interpretado por el actor original, Charlie Cox. Al igual que la primera fotografía, esta tampoco ha sido verificada.

Spider-Man No Way Home se estrenará el 17 de diciembre en todo el mundo, aunque en Latinoamérica ya está confirmado que saldrá un día antes en los cines.