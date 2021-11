Spider-Man: No Way Home | Lo que dijo Tom Holland sobre la nueva película de Marvel Studios: ¿Cómo será?

La exepctativa sobre Spider-Man: No Way Home, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel está cada vez más alta.

Esto porque pese a que todavía no se conocen todos los detalles, una gran cantidad de rumores han surgido durante las últimas semanas con respecto a Spidey y a los personajes que lo acompañarán en esta nueva entrega.

Hace algunos días, la revista Empire, reveló dos portadas con los supuestos villanos con los que el Hombre Araña deberá luchar en la trama. Por el momento, sabemos que es posible que tengan alguna aparición el famoso Doctor Octopus, Duende Verde, Electro, Mysterio y Sandman, aunque nada está confirmado.

Otro gran misterio que Marvel no ha querido confirmar es la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire, dos conocidos Peter Parker, en la nueva película de Spider-Man.

Y eso no es todo porque este lunes el protagonista de esta historia, Tom Holland reveló algunas cosas sobre Spider-Man: No Way Home, lo que continúa aumentando la gran cantidad de rumores sobre la cinta.

¿Qué dijo Tom Holland?

De acuerdo a una entrevista a Total Film, Holland comentó que esta película es oscura y triste.

"Lo que realmente sorprenderá a la gente es que esta película no es divertida", dice Tom Hollands. "Es oscuro y es triste, y va a ser realmente conmovedor. Verás a los personajes que amas pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran".

No he visto la película todavía, pero he visto partes de la película, y es el mejor trabajo que hemos hecho. Es la mejor película de Spider-Man que hemos hecho. Realmente no creo los fanáticos están listos para lo que han reunido. Sé que no estoy listo, y sé que va a ser brutal, agregó.

¿Cuándo se estrena?

El estreno de Spider-Man: No Way Home, será el próximo 17 de diciembre de 2021 a nivel mundial. Pese a que no hay confirmación oficial, todo indicaría que esta tercera película de Spider-Man sería la última de la saga que comenzó con Homecoming.