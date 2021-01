Slam Dunk: Cómo el conocido anime de los 90's ayudó a formar el interés por el basquetbol en Asia

Tras el anuncio de que el clásico del anime sobre baloncesto finalmente tendrá una nueva película, según lo señalado por el creador de la serie Inoue Takehiko. No podemos dejar de recordar la importancia que tuvo esta serie para los millones de fanáticos que la vieron durante su emisión.

En Asía la serie se convirtió en un fenómeno, donde la imagen de los personajes estaba presente en todo lo que pudiera comercializarse, desde artículos de moda, libretas, cuadernos, lápices, juguetes, etc.

En aquel continente, la NBA es por lejos la liga más popular, según un informe de Ampere Analysis. Si bien los medios estadounidenses a menudo atribuyen este crecimiento a la imagen de Yao Ming a principios de la década de 2000 y quien jugó en la NBA por 8 temporadas. Otros lo atribuyen a la influencia del manga y anime Slam Dunk.

La serie fue transmitida durante los 90's durante 101 capítulos, mientras que el manga tuvo 31 volúmenes finalizando en 1996.

Slam Dunk cuenta la historia de Hanamichi Sakuragi, un chico de secundaria que no sabe nada de baloncesto pero que tras una serie de mal entendidos debió enfrentarse al capitán del equipo de su escuela y sorpresivamente le ganó. Luego de eso comienza la trama, lSakuragi se suma al equipo y comienza su camino por lograr el campeonato nacional.

Entre los elementos que hicieron que los fans se acercaran al basquetbol se encuentra que la serie captura el amor por el deporte. Hanamichi, el protagonista es muy malo en el juego cuando comienza la serie. No sabe hacer bandejas, no sabe jugar en equipo, no entiende las reglas, no sabe su lugar en la cancha, etc.

Hanamichi en cancha

Pero a pesar de todo, él trata de compensarlo con sus ganas, con el amor que siente por el deporte y con esfuerzo para mejorar, lo que es algo que todos quienes inician en el camino del basquetbol han experimentado, especialmente lo que se integran un poco más tarde al deporte (como es el caso de Sakuragi) y se puede ver a simple vista la diferencia con otros jugadores que llevan más tiempo en la cancha. Por lo que es sencillo para los seguidores de la serie identificarse con los obstáculos que enfrenta el protagonista.

El arte es otro elemento importante, Takehiko Inoue mezcla en su historia un tono serio y divertido en la historia de los cómics. Puede dibujar un retrato increíblemente detallado y emocional de los personajes, por lo que es fácil para los espectadores poder inferir lo que siente determinado personaje, lo que hace más fácil conectar con ellos.

Sobre el tema en 2012, la Asociación Japonesa de Baloncesto reconoció la influencia de Slam Dunk al premiar a Inoue con un elogio especial por su contribución a la popularidad del deporte del baloncesto en Japón, además de reconocer un programa de becas que Inoue estableció en 2007 que ayudó a enviar a los mejores jugadores de baloncesto del país a estudiar en los Estados Unidos, para que puedan desarrollar sus talentos

Sobre la película si bien no se han publicado más detalles, el sitio web oficial de la serie muestra que la próxima película será producida por Toei Animation, que también fue el responsable de la producción de la series en la década de 1990.

Ya se han estrenado cuatro películas de "Slam Dunk" entre 1994 y 1995: "Slam Dunk: The Movie"; “Slam Dunk: Campeones nacionales, Sakuragi Hanamichi!”; “Slam Dunk: ¡El mayor peligro de Shohoku! Sakuragi Hanamichi ”; y "Slam Dunk: Roar Basketman's Soul, Hanamichi and Rukawa's Burning Summer".