La señal emitirá el show “One Last Time, An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”.

Love For Sale es la segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga, quienes se reunieron en 2021 en los compases y acordes del jazz para despedir musicalmente al primero, tras un retiro de la vida pública por un avanzado Alzheimer.

El álbum ha gozado de críticas positivas por la excelente química de las dos voces, quienes tienen una diferencia generacional notable. Además, ha sido calificado de especial debido al significado de despedida para Bennett.

¿Qué presentarán y a qué hora?

Es por esto que siguiendo con la promoción del álbum del dúo, Love For Sale, la pareja se podrá ver hoy, viernes 21 de enero, en un show del canal CBS del añño pasado y retransmitido por las pantallas de Chilevisión a medianoche, cuando termine el capítulo de El Discípulo del Chef. En el espectáculo ambos cantarán en solitario y también en dueto.

La cantante de Bad Romance, por su parte, presentará cuatro canciones de jazz: Luck Be A Lady, el clásico New York, New York, Orange Colored Sky y Let’s Do It, de Love For Sale. Tony entonará Watch What Happens, Steppin’ Out, Fly Me To The Moon, y I Left My Heart In San Francisco. Y a dúo cantarán Lady Is A Tramp, Love For Sale y Anything Goes.

El documental

Además de este show grabado, la pareja protagonizará el documental The Lady and The Legend, donde mostrarán el proceso de grabación del álbum y las incidencias respectivas que tienen estos momentos musicales. Se estrenará este 2022 en la plataforma de streaming Paramount+.