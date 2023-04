Se acerca el final de la trilogía creada por Ti West y Mia Goth, con una entrega llamada 'MaXXXine', la cual ha dado altas expectativas tras el anuncio de su nuevo elenco original. Por ese mismo lado, esta producción es considerada como una “uno de los mejores slashers del siglo XXI”. Si no sabes nada de este gran lanzamiento y el nuevo reparto que lo conforma, te invitamos a leer la siguiente nota.

¿Cuál es el elenco de MaXXXine? La tercera parte de "X"

A continuación, damos a conocer el reparto de MaXXXine, la tercera parte de la franquicia cinematográfica.

La intérprete protagonista Mia Goth, estará acompañada por una llamativa lista de artistas escénicos incluyendo a Elizabeth Debicki (The Crown, Widows), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Gone Baby Gone), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Do the Right Thing), Kevin Bacon (Footlose, Río Mistico), Bobby Cannavale (Boardwalk Empire), Lily Collins (Emily in Paris), la estrella del pop Halsey.

Un elenco que ha sorprendido a los seguidores de la saga y que seguramente, esperan con ansias ver la tercera parte de esta icónica cinta.

¿Cuál es la sinopsis oficial de MaXXXine? La tercera parte de "X"

Diversos rumores indican que el film abordará sobre el peligroso mundo del cine clandestino y seguirá los pasos de Maxine en la industria, luego de haber sobrevivido en la masacre en el rodaje de su última película.

Por ese mismo lado, el largometraje dirigido por Ti West, señala que la película experimentará otro subgénero del terror y continuará abordando la influencia del cine en la sociedad, poniendo foco época cuando era muy popular el VHS.

¿Cuándo se estrena MaXXXine? La tercera parte de "X"

El rodaje del largometraje ha comenzado este abril, por tanto, la cinta estará disponible por el año 2024.