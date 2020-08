Elizabeth Debicki será Lady Di en las próximas temporadas de The Crown

El casting para las próximas temporadas de "The Crown" sigue avanzando y ahora Netflix definió que la australiana Elizabeth Debicki será la responsable de interpretar a la princesa Diana Spencer, más conocida como "Lady Di".

Debicki es reconocida por "The Great Gatsby", la miniserie "The Night Manager", la entrega junto Viola Davis "Widows" y también por ser la protagonista de la próxima película de Christopher Nolan "Tenet".

"El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en el corazón de muchos. Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio", dijo Debicki.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B