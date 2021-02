Fallece Dustin Diamond, actor recordado por ser Screech en "Salvado por la Campana"

El actor Dustin Diamond falleció a los 44 años, tras ser diagnosticado con cáncer en enero pasado. El intérprete es recordado por su papel de Screech en la comedia adolescente Salvado por la Campana.

Sólo pasaron tres semanas entre que supo que padecía un carcinoma y su deceso. De acuerdo con su representante, Roger Paul, “en ese tiempo, se expandió rápidamente a través de su organismo; y la única piedad que tuvo fue su ágil y veloz ejecución”.

“Dustin no sufrió. No tuvo que mentir sumergido en el dolor. Razón por la que estamos agradecidos”.

Diamond fue hospitalizado de urgencia en el estado de Florida, Estado Unidos, a mediados de enero, después de que experimentó fuertes dolores a través de todo su cuerpo, que lo dejaron con la sensación de que algo andaba mal.

Una publicación en su página de Facebook oficial posteriormente confirmó que el intérprete padecía cáncer.

En el mismo comunicado, Roger Paul también indicó que “tenemos claro que Dustin no tenía una gran reputación para la mayoría. Ha tenido un historial de pasos en falso y eventos desafortunados. Queremos que el público sepa que él no era intencionalmente malévolo. Él, así como muchos otros que han actuado de manera inapropiada, enfrentó una gran confusión y dolor en el corazón”.

“Sus acciones, aunque reprochables, emanaron de la pérdida y la falta de conocimiento sobre cómo procesar el dolor de manera apropiada. En la actualidad, Dustin era un tipo de alto y gracioso espíritu cuya pasión era hacer reír a otros. Él era capaz de percibir y sentir las emociones de otros a tal punto que esto era una fortaleza y una debilidad a la vez”, finalizó Roger.

Dustin Diamond debutó en la actuación en 1987 con un pequeño rol de voz en la película animada “Yogi’s Great Escape” y posteriormente en el episodio “I’ts a Living”, del mismo dibujo animado.

Un año después dio con el rol que lo haría conocido. Screech primero apareció en “Good Morning, Miss Bliss”, para posteriormente evolucionar a “Salvado por la Campana”, producción en la que el actor estuvo hasta su fin en 1992.

Posteriormente, hizo crecer al personaje ya fuera del colegio, en producciones como “Saved by the Bell: The College Years” y “Saved by the Bell: The New Class”.

Diamond también estuvo en “Celebrity Big Brother” en 2013 y fue parte de la banda Salty the Pocketknife.

En 2014, fue arrestado y un año después estuvo tres meses en prisión por apuñalar a un hombre en medio de una pelea en un bar. Posteriormente, en mayo de 2016 fue arrestado nuevamente por violar los términos de su libertad condicional.