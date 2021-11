Salvado por la campana, el revival de la exitosa comedia adolescente de los 90 está preparando su segunda temporada en donde se homenajeará a la fallecida estrella del programa Dustin Diamond.

Samuel "Screech" conquistó los corazones de los fans de la serie sobre la generación de Bayside del 93 con su sentido del humor y originalidad. El personaje fue nombrado un par de veces en el regreso de la serie, sin embargo, no apareció en ella debido a que el actor se encontraba luchando contra el cáncer.

En una entrevista con Variety, los productores ejecutivos Tracey Wigfield y Franco Bario confirman que el renacimiento de Peacock rendirá homenaje tanto a Diamond como a su amado personaje en el estreno de la temporada 2 (que se estrenará el 24 de noviembre), en una escena que reúne a sus ex coprotagonistas Mark Paul Gosselaar (Zack Morris), Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski-Morris), Mario Lopez (AC Slater), Elizabeth Berkley Lauren (Jessie Spano) y Lark Voorhies (Lisa Turtle).

"Hubiera sido un error no reconocer [la muerte de Diamond] de una manera real y no tener a nuestros personajes originales de luto por este personaje que nunca volveremos a ver", dice Wigfield.

El inicio de la segunda temporada realizó un homenaje al personaje con una serie de clips culmina con un montaje de clips de Screech "lo importante que era para el programa como para los otros personajes del programa", señaló Bario.

Diamond murió el 1 de febrero después de una corta batalla contra el cáncer de pulmón en etapa 4; tenía 44 años. En total, apareció en 248 episodios de la serie original de Save By The Bell, también participó en las películas derivadas The College Years y The New Class. También apareció en las dos películas hechas para televisión, Saved by the Bell: Hawaiian Style y Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas.